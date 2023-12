Sperrung der B500: Das ist die Umleitung für Autofahrer

Für mehrere Monate wird die B500 saniert und gesperrt. Was bedeutet das für die Autofahrer? Alle Infos zur Umleitung.

Auf die Straßen in Baden-Württemberg kommen in nächster Zeit große Baustellen zu. Im Karlsruher Raum kommt es zu einer großen Umleitung: Die Schwarzwaldhochstraße wird saniert, auf der B500 kommt es zu einer Vollsperrung. Die Arbeiten sollen mehrere Monate dauern. So lange gibt es eine Umleitung für die Autofahrer.

Sperrung der B500: Das ist der Grund

Das Regierungspräsidium Karlsruhe renoviert die Bundesstraße B500 zwischen Unterstmatt und Bühl-Sand. Die Renovierungsarbeiten begannen bereits am 18. September 2023, wie die Stadt Baden-Baden mitteilt. 53.000 Quadratmeter Asphalt müssen auf der Straße erneuert werden. Außerdem muss eine Gefahrenstelle nach einem Hangrutsch im April diesen Jahres abgesichert und neu geregelt werden.

Die Sanierung wird in zwei aufeinanderfolgenden Abschnitten durchgeführt. Der erste Abschnitt erstreckt sich von Unterstmatt bis Hundseck und wird voraussichtlich etwa acht Wochen dauern. Der zweite Abschnitt, der von Hundseck bis Bühl-Sand führt, soll in etwa zwei Wochen abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Dezember abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird die Schwarzwaldhochstraße aber komplett für den Verkehr gesperrt sein.

Sperrung der B500: Umleitung für Autofahrer

Autofahrer müssen während der Bauarbeiten eine Umleitung nehmen. Dafür gibt es ausgewiesene Umleitungsschilder für den Verkehr. In Richtung Baden-Baden werden die Autos über die Omerskopfstraße (K 3765),die Eichwaldstraße (L 83a) und die Sandstraße (L 83) geleitet. In Richtung Freudenstadt verläuft die Strecke gleich, nur umgekehrt. Die Stadt Baden-Baden teilt mit, dass die L 80b bei Hundseck während der ganzen Bauzeit befahrbar bleiben wird. Wer statt dem Auto die öffentlichen Verkehrsmittel verwendet, kann sich beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) über Änderungen durch die Baustelle informieren.