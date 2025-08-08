Tödlicher Unfall auf der A5 - Sperrung in Richtung Süden

Ein 59-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 in Südhessen gestorben. Er war am frühen Abend zwischen Zwingenberg und Bensheim mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und mehrfach in die Schutzplanken geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß der Wagen mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn war in Richtung Süden für etwa fünf Stunden voll gesperrt.

