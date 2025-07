Tödlicher Unfall mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Nach dem tödlichen E-Scooter-Unfall in Frankfurt, bei dem Zwillingsbrüder ums Leben kamen, hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Die Ermittler suchen nun Menschen, die genauere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Der angebliche Fahrer wurde vernommen, nachdem er sich gestellt hatte. Ein erster Alkoholtest bei ihm fiel laut Polizei negativ aus.

In der Nacht zum Sonntag hatte ein Auto im Stadtteil Gallus zwei E-Scooter angefahren und Zwillingsbrüder tödlich verletzt. Die beiden 23-Jährigen, die laut der Polizei nicht in Hessen gemeldet sind, waren zu zweit auf einem der Roller auf einem Fahrradweg unterwegs. Einer der Zwillinge starb noch am Unfallort, der andere im Krankenhaus.

Verletzter Scooter-Fahrer weiter im Krankenhaus

Ein 27-jähriger Mann auf dem vorausfahrenden E-Scooter kam schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik. Sein Roller war unter dem Auto mehrere Meter mitgeschleift worden. Er befindet sich weiterhin schwer verletzt im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher am Montag. «Aktuell besteht keine Lebensgefahr.»

Der Autofahrer war mit seinen drei Mitfahrern zunächst davongefahren. Die alarmierte Polizei fand das Fahrzeug in rund drei Kilometern Entfernung. Noch während der Unfallaufnahme kehrte ein 23-Jähriger, der angab, der Fahrer zu sein, zu Fuß zur Unfallörtlichkeit zurück und stellte sich der Polizei. «Ob er wirklich der Fahrer ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.»

Angeblicher Fahrer wurde vernommen - Erster Alkoholtest negativ

Der angebliche Fahrer des Wagens wurde inzwischen von der Polizei vernommen. Details gab die Polizei nicht bekannt. Seine Personalien seien aufgenommen und er sei dann wieder entlassen worden, sagte der Sprecher. Bei einem ersten Test vor Ort sei kein Alkohol nachgewiesen worden. Laut den Angaben musste sich der Mann zudem einem Bluttest auf Alkohol und weitere Drogen unterziehen. Das Ergebnis steht demnach noch aus.

Nach ersten Erkenntnissen zur Unfallursache war der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Mainzer Landstraße nach rechts auf den Fahrradweg geraten. Eine 24-jährige Frau auf einem dritten E-Scooter hinter den beiden anderen Rollern war nicht direkt an dem Unfall beteiligt. Sie erlitt einen Schock.