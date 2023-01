Umweltschützer fordern Tempo 30 für alle Stadtgebiete

Keines der Pseudo Argumente ist wirklich wahr. Tatsache ist, das nicht alle Strassen demselben Zweck dienen und aus diesem Grund gibt es Unterschiede. Das "besserwissergrüppchen" mit viel Medienecho meinen ihre eigene Sichtweise sei die einzig wahre wäre ja kein Problem , wenn nicht in Medien ständig die gleichen unlegitimierten eine Plattform bekämen um allen im Land ihre Sichtweise vorzugeben. Würden Gemeinden alles so Regeln dürfen wie sie wollen, hätten wir schnell mehr Schilderwald, nicht weniger. Ganz einfach aus der Tatsache heraus das in Gemeinden nur die örtlichen Belange von Bedeutung wären und die überörtlichen einfach sehr nachrangig. Die Verkehrsinfrastruktur ist eine Landesweite, sie ist größer als die kleinste Verwaltungseinheit. Die Gemeinden bezahlen auch dort wo sie zuständig sind, und bezhlen nichts oder weniger wenn sie nicht zuständig sind. Die Großstädte hätten also gerne viel Einfluß und die kleinen haben nur Nachteile wenn sich Landesweite Regeln über sie stülpen weils am Ende auf die umliegenden Strukturen stärker angewiesen sind. Glaubt hier jemand das es funktioniert wenn der eine bestellt und die anderen bezahlen? Aber genau darauf liefe es für die kleinen raus, welcher kleine Ort kann die Bundes und Landstraßen erhalten? Macht also mehr Sinn wenn die die bezahlen auch mit anschaffen.

