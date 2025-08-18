Unfall mit drei Fahrzeugen - zwei Verletzte

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn 66 bei Hofheim (Main-Taunus-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Nachmittag berührten sich zunächst zwei Fahrzeuge auf dem Mittelstreifen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Einer der Wagen geriet demnach gegen eine Betonschutzwand, schleuderte von dieser quer über die Fahrbahn und krachte in einen weiteren Wagen. Alle drei Fahrzeuge kamen schließlich im Grünen abseits der Autobahn zum Stehen.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die A66 musste in Richtung Frankfurt mitten im Berufsverkehr für rund 45 Minuten komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu sechs Kilometern Länge zurück. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro.