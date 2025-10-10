Vollsperrung auf Bundesstraße nach Unfall

Nach einem Unfall mit einem Verletzten ist die Bundesstraße 45 in Südhessen bei Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) vollgesperrt worden. Am frühen Morgen habe ein 35 Jahre alter Fahrer mit einem Kleintransporter im Ortsteil Wiebelsbach von einer Kreisstraße nach links auf die B45 abbiegen wollen, teilte die Polizei in Dieburg mit.

Dabei habe er einen Lkw auf der Bundesstraße übersehen und sei mit ihm kollidiert. Der Fahrer des Kleintransporters kam laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus, der 65 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Der Schaden wurde von der Polizei auf rund 23.000 Euro geschätzt.