Vollsperrung der A45 wegen Bombenentschärfung

Seit etwa 21 Uhr ist nach Angaben der Polizei Mittelhessen und der Autobahn Westfalen die Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Dillenburg in beide Richtungen gesperrt. Grund sei die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Lahn-Dill-Kreis.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Metallsucher die Bombe entdeckt. Es wird demnach empfohlen, der Sperrung in Richtung Hanau über die A4 und A3 in Richtung Frankfurt sowie in Richtung Dortmund von Frankfurt aus über die A3 und A4 auszuweichen. Verkehrsteilnehmer werden zudem gebeten, auf Radiodurchsagen zu achten.