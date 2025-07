Wieder Motorradunfall bei Hirschhorn - ein Schwerverletzter

Auf einer Landstraße bei Hirschhorn in Südhessen ist ein Motorradfahrer verunglückt und schwer verletzt worden. Der 22-Jährige sei am Freitagabend auf der Landstraße 3410 zwischen Oberzent (Odenwaldkreis) und Hirschhorn im Kreis Bergstraße in einer Kurve gestürzt und gegen eine Leitplanke gekracht, wie die Polizei in Lampertheim mitteilte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten demnach in ein Krankenhaus, die Landstraße war zeitweise voll gesperrt. Auf der hatte im April bereits ein 23 Jahre alter Motorradfahrer in einer Kurve die Kontrolle verloren, war gestürzt und kurz darauf in einem Krankenhaus gestorben.