Wiesbaden hat bundesweit dritthöchste Pkw-Dichte

Wiesbaden hat bundesweit die dritthöchste Pkw-Dichte. Auf Platz zwei lag zu Jahresbeginn 2025 der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen und auf Platz eins die niedersächsische Stadt Wolfsburg, wie Hessens Statistisches Landesamt mitteilte.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden hatte demnach 776 Autos je 1.000 Einwohner. Zum Stichtag 1. Januar 2025 folgten in Hessen der Main-Taunus-Kreis mit 774 und der Vogelsbergkreis mit 732 Autos je 1.000 Einwohner. Hessenweit waren es 622 Pkw pro 1.000 Einwohner. Damit übertrumpfte das Land den Bundesdurchschnitt von 590.

Studierendenstadt mit besonders wenigen Autos

Im Vergleich zum Jahresbeginn 2024 war die Pkw-Dichte in Wiesbaden demnach aber deutlich um 8,5 Prozent gesunken.

Am geringsten war laut den Statistikern landesweit die Pkw-Dichte in der Unistadt Darmstadt mit 442 Autos. In Hessens größter Stadt Frankfurt kamen auf 1.000 Einwohner 458 Pkw.