Verkehr: Wiesbaden hat bundesweit dritthöchste Pkw-Dichte

Verkehr

Wiesbaden hat bundesweit dritthöchste Pkw-Dichte

Hessen liegt bei der Dichte der Autos über dem Bundesschnitt. Wo es viele Studierende gibt, sieht es im Land allerdings anders aus.
Von dpa
    Darmstadt hat die niedrigste Pkw-Dichte in Hessen. Doch auch hier kann es Staus geben. (Archivbild)
    Darmstadt hat die niedrigste Pkw-Dichte in Hessen. Doch auch hier kann es Staus geben. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Wiesbaden hat bundesweit die dritthöchste Pkw-Dichte. Auf Platz zwei lag zu Jahresbeginn 2025 der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen und auf Platz eins die niedersächsische Stadt Wolfsburg, wie Hessens Statistisches Landesamt mitteilte.

    Die Landeshauptstadt Wiesbaden hatte demnach 776 Autos je 1.000 Einwohner. Zum Stichtag 1. Januar 2025 folgten in Hessen der Main-Taunus-Kreis mit 774 und der Vogelsbergkreis mit 732 Autos je 1.000 Einwohner. Hessenweit waren es 622 Pkw pro 1.000 Einwohner. Damit übertrumpfte das Land den Bundesdurchschnitt von 590.

    Studierendenstadt mit besonders wenigen Autos

    Im Vergleich zum Jahresbeginn 2024 war die Pkw-Dichte in Wiesbaden demnach aber deutlich um 8,5 Prozent gesunken.

    Am geringsten war laut den Statistikern landesweit die Pkw-Dichte in der Unistadt Darmstadt mit 442 Autos. In Hessens größter Stadt Frankfurt kamen auf 1.000 Einwohner 458 Pkw.

