Wo die Staugefahr in Hessen zum Ferienstart am größten ist

Nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten am Freitag auch Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland in die Sommerferien und die schulfreie Zeit. Doch mit Ferienbeginn ist meist auch die Staugefahr groß: Der ADAC Hessen-Thüringen erwartet volle Autobahnen auch in Hessen.

Stauschwerpunkte sind laut Mitteilung vor allem die Fernverbindungen über die Autobahnen A3, A5 und A7. Zusätzlich weist der ADAC auf die erhöhte Staugefahr durch Baustellen hin. Folgende Baustellen hätten demnach Auswirkungen auf Hessen:

Mittagshitze beim Fahren meiden

Wer könne, solle die Autoreise antizyklisch planen. «Die Wochentage Montag bis Donnerstag sind als Reisetage besonders zu empfehlen, da hier die Straßen generell freier sind», erklärt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Auf den Reiserouten werde es speziell am Ferienstart am Freitag und am anschließenden Wochenende voll.

Die Experten raten zudem zu Nachtfahrten, falls möglich. Insbesondere die intensive Mittagshitze zwischen 12.00 und 15.00 Uhr sollte man meiden und nach Möglichkeit für eine Pause im Schatten nutzen.