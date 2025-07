Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Bei einem Unfall nahe Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sind zwei Menschen tödlich verunglückt. Zudem sei ein Mensch schwer, drei weitere leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. In einer Kurve waren zwei Autos frontal ineinander gekracht. Beide Wagen schleuderten eine Böschung hinab. Die zwei Insassen in einem der Autos wurden eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Die vier Verletzten aus dem anderen Wagen kamen ins Krankenhaus. Die genaue Ursache des Unfalls am frühen Abend war zunächst nicht bekannt. Die Landesstraße 3073 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

