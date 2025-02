Zwei Promille, aber nur drei Reifen - Fahrer geschnappt

Ein betrunkener Fahrer mit einem fehlenden Vorderreifen an seinem Kleintransporter hat in Wiesbaden für Aufsehen gesorgt - und wohl mehrere Unfälle verursacht. Der 26-Jährige fiel einer Streifenbesatzung auf dem Weg in die Innenstadt wegen lauter Schleifgeräusche auf, wie die Polizei mitteilte. Der Grund für den Lärm: Dem Pritschenwagen fehlte am rechten Vorderrad ein Reifen, der 26-Jährige fuhr auf der Felge.

Die Beamten, die gerade einen anderen Unfall aufgenommen hatten, forderten den Fahrer daraufhin zum Anhalten an. Der Mann ignorierte die Aufforderung jedoch zunächst. Ein Autofahrer, der bereits längere Zeit hinter ihm herfuhr, half den Polizisten, den Mann zu stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann hat zudem keine Fahrerlaubnis. Auf ihn warten nun mehrere Strafverfahren.

Da der 26-Jährige durch die schleifende Felge «Fahrbahnmarkierungen» hinterließ, konnte seine Fahrt in Teilen nachverfolgt werden. Demnach begann die Fahrt in Wiesbaden-Heßloch, führte über Kloppenheim nach Bierstadt und von dort in die Innenstadt. Dabei sei es zu mindestens drei Unfällen gekommen. Auf der Strecke wurden diverse Fahrzeugteile gefunden, die zum Kleintransporter gehörten. In allen Fällen seien Leitplanken und Bordsteine beschädigt worden. Am Pritschenwagen entstand laut Polizei ein Schaden von mindestens 8.000 Euro.