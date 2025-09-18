Zwei Verletzte bei Unfall in Südhessen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 45 im südhessischen Groß-Umstadt sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah nach ersten Ermittlungen ein 63-Jähriger beim Abbiegen den Wagen eines 68 Jahre alten Fahrers aus der entgegengesetzten Richtung. Es kam zum Crash. Beide Männer seien ins Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Bundesstraße musste am Mittwoch kurzzeitig gesperrt werden.

