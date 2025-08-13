Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Verkehrskontrolle: Über 25.000 Verstöße bei Kontrollaktion festgestellt

Verkehrskontrolle

Über 25.000 Verstöße bei Kontrollaktion festgestellt

Bei der sogenannten Speedweek war die Polizei wieder Temposündern auf der Spur. Dabei geriet auch ein junger Mann in ihr Visier.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei war Temposündern auf der Spur. (Archivfoto)
    Die Polizei war Temposündern auf der Spur. (Archivfoto) Foto: Boris Roessler/dpa

    Im Rahmen der «Speedweek» hat die Polizei in Hessen knapp 25.780 Verstöße festgestellt, das entspricht 3,17 Prozent aller kontrollierten Fahrzeuge. «Die Ergebnisse der Kontrollwoche zeigen, dass der weit überwiegende Teil der kontrollierten Autofahrerinnen und Autofahrer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln hält», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU).

    Bei der Kontrollwoche vom 4. bis 10. August waren über 1.000 Polizisten im Einsatz gewesen. Dabei wurde laut einer früheren Mitteilung der Polizei in Frankfurt ein 19-Jähriger erwischt, der mehr als hundert Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden