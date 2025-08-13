Über 25.000 Verstöße bei Kontrollaktion festgestellt

Im Rahmen der «Speedweek» hat die Polizei in Hessen knapp 25.780 Verstöße festgestellt, das entspricht 3,17 Prozent aller kontrollierten Fahrzeuge. «Die Ergebnisse der Kontrollwoche zeigen, dass der weit überwiegende Teil der kontrollierten Autofahrerinnen und Autofahrer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln hält», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU).

Bei der Kontrollwoche vom 4. bis 10. August waren über 1.000 Polizisten im Einsatz gewesen. Dabei wurde laut einer früheren Mitteilung der Polizei in Frankfurt ein 19-Jähriger erwischt, der mehr als hundert Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war.