Zu viel Kram in Windschutzscheibe - Polizei stoppt Trucker

Gleich zwei Teddybären, eine Kaffeemaschine sowie Laptop und Fußballwimpel - das war der Polizei eindeutig zu viel Krempel an der Windschutzscheibe eines Sattelzuges. Beamte stoppten das aus der Türkei kommende Gefährt in Ulm bei einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer habe kaum aus seinem Fahrzeug sehen können, teilte die Polizei mit. Außerdem seien erhebliche technische Mängel sowie eine nicht ausreichend gesicherte Ladung festgestellt worden. Der türkische Trucker, eigentlich in Richtung Belgien unterwegs, durfte nicht weiterfahren und musste den Angaben zufolge rund 1200 Euro als Sicherheitsleistung bezahlen.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windschutzscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis