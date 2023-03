Verkehrsschild mit rotem Punkt und Pfeil: Bedeutung einfach erklärt

Auf den Straßen in Deutschland sorgt ein Verkehrsschild mit einem roten Punkt und einem Pfeil immer wieder für Verwirrung. Im Folgenden finden Sie eine Erklärung.

Über die wichtige Rolle von Verkehrsschildern im Straßenverkehr muss man wohl nicht streiten. In der Fahrschule lernt man die Bedeutung der Schilder kennen, doch es gibt das ein oder andere, welche die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer gar nicht kennen. Das kann zum Problem werden, da es nicht nur gefährlich werden kann, sondern auch Strafen und Bußgelder bei der Missachtung der Straßenschilder drohen. Die Unwissenheit kann aber auch eine verpasste Chance sein, denn so manche recht unbekannte Verkehrsschilder können sich als nützlich erweisen.

Solch ein Straßenschild, welches wenige Verkehrsteilnehmer kennen, ist eines mit einem roten Punkt auf weißem Grund. Es kann Autofahrerinnen und Autofahrern dabei helfen, einen schnellen und leichten Weg durch unübersichtliche und schwierige Verkehrssituationen zu finden. Im Folgenden klären wir Sie über die genaue Bedeutung des mysteriösen Schildes auf.

Verkehrsschild mit rotem Punkt und Pfeil: Bedeutung einfach und schnell erklärt

Vielleicht haben Sie das Verkehrsschild schon einmal gesehen, das auf den ersten Blick ein wenig an die japanische Flagge erinnert. Viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer stellt es vor ein Rätsel, obwohl es keine ganz große Seltenheit ist. Das Schild zeigt im groben Sinn eine Art Umleitung an. Das geht aus einer Erklärung der Bundesanstalt für Straßenwesen hervor. Es hat zum Ziel, Autofahrerinnen und Autofahrer, sowie Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer, durch ein stark frequentiertes Gebiet zu lotsen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Pfeil unter dem roten Punkt zeigt an, in welche Richtung Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fahren dürfen und können. Das Verkehrsschild kann also durchaus nützlich sein. Aufgestellt wird es zumeist von lokalen Behörden, um Stau und Unfälle auf stark befahrenen Streckenabschnitten zu verhindern.

Straßenschild mit rotem Punkt und Pfeil: "Rote Route" sorgt noch für Verunsicherung

Wenn die Verkehrsschilder mit dem roten Punkt und dem Pfeil aufgestellt werden, dann ist auch von einer "roten Route" die Rede. Eine solche wird immer wieder von Radiosendern angekündigt. Es handelt sich um eine gute Option, Staus und potenzielle Gefahrenstellen zu umfahren. Trotzdem verunsichern die Schilder viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Das liegt wohl vor allem daran, dass die Bedeutung einer breiten Masse nicht bekannt ist. Auch Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer bitten bei örtlichen Verkehrsbetrieben immer wieder um eine Erklärung.