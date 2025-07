Hessen wieder beim Blitzermarathon dabei

Beim europäischen Speedmarathon gehen Hessens Polizei und Kommunen am kommenden Mittwoch (9. April) wieder gezielt gegen Raser vor. Von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr soll es Geschwindigkeitskontrollen geben, um die Bürgerinnen und Bürger für die Verkehrssicherheit zu sensibilisieren.

Der Leiter der Aktion, Polizeioberrat Stefan Jilg vom Polizeipräsidium Mittelhessen, erklärte: «Diese Aktion, die mittlerweile fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit ist, zielt darauf ab, das Tempo auf den Straßen zu drosseln, Unfälle zu verhindern und die Folgen von Verkehrsunfällen zu minimieren.»

Die Polizei will wie in den Vorjahren grundsätzlich alle Messstellen des Speedmarathons vorab bekanntgeben. An dem Tag könne es jedoch selbstverständlich, wie sonst auch, zusätzliche unangekündigte Kontrollen geben. Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist laut Polizei eine der häufigsten Ursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle.

Der Speedmarathon ist Teil der europäischen Initiative Roadpol. Dieses Netzwerk von Verkehrspolizeien mehrerer Staaten koordiniert europaweite Verkehrskontrollen und Kampagnen.