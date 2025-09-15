Mehr Verkehrskontrollen in Aktionswoche der Polizei

Mit verstärkten Verkehrskontrollen und mehr Präventionsarbeit will die Polizei in Osthessen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Damit nimmt die Polizei an den diesjährigen «Roadpol Safety Days» teil – einer Aktionswoche vom 16. bis zum 22. September. Ziel ist, die Anzahl der Verkehrstoten auf null zu senken.

Dieses Jahr seien vor allem Zweiradfahrer Ziel der Kampagne, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Sie zählten zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Mit gezielter Präventionsarbeit und verstärkten Kontrollen solle die Sicherheit dieser Gruppe in den Mittelpunkt gestellt werden. Darüber hinaus seien in Osthessen aber auch allgemein mehr Kontrollen mit dem Fokus auf überhöhte Geschwindigkeit sowie Alkohol und Drogen geplant.

«Roadpol» ist ein europaweites Polizeinetzwerk, das sich seit vielen Jahren für mehr Sicherheit auf Europas Straßen einsetzt. Mit der Aktion lädt die Polizei «alle Bürger ein, in dieser Aktionswoche ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit zu setzen – für sich selbst, für ihre Mitmenschen und insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer.»