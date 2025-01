Autos frontal zusammengestoßen - eine verletzte Person

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B 26 (Hanauer Straße) ist eine Person leicht verletzt worden. Am Sonntagnachmittag geriet ein 24 Jahre alter Mann hinter einer Unterführung in Richtung Erbacher Straße aus noch unbekannten Gründen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieß er frontal mit dem Wagen einer entgegenkommenden 26-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die B 26 musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundesstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis