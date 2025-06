Ein achtjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwochabend mit einem Tretroller auf dem Bürgersteig unterwegs. Als er zwischen geparkten Autos auf die Straße fuhr, wurde er vom Auto eines 33-Jährigen frontal erfasst. Rettungskräfte brachten den Achtjährigen in ein Krankenhaus.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgersteig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis