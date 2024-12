Auto erfasst Radfahrer - schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist von einem Auto in Ludwigsburg bei Stuttgart erfasst und schwer verletzt worden. Der Pkw sei nahezu ungebremst auf den 25 Jahre alten Fahrradfahrer gefahren, teilte die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Unfall am frühen Abend. Der 25-Jährige habe auf der linken Fahrbahn gestanden, um in eine Einfahrt abzubiegen. Der Fahrer des Wagens habe den 25-Jährigen offensichtlich übersehen. Der Fahrradfahrer kam in ein Krankenhaus. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

