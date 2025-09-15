Auto überschlägt sich auf B3 bei Heppenheim

Ein 26 Jahre alter Autofahrer hat sich auf der Bundesstraße 3 bei Heppenheim mit seinem Wagen überschlagen. Der Mann kam am Montagnachmittag zwischen dem Kreisverkehr Laudenbach-Nord und der Odenwaldquelle aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Danach überschlug sich das Fahrzeug.

Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt Verletzungen, deren Schwere zunächst unklar blieb. Am Auto sei ein Totalschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für rund eine Stunde gesperrt.