Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen im Neckar-Odenwald-Kreis überschlagen und ist dabei glimpflich davongekommen. Die Frau wurde nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihr Wagen sei auf einer Verbindungsstraße in einen Bewässerungsgraben gerutscht und dort in ein Rohr gekracht. Dadurch habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach gelandet. Zuvor geriet die Frau in einer langgezogenen Linkskurve aus noch unklaren Gründen auf einen Grünstreifen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Schaden in der Höhe von 7.000 Euro aus.

