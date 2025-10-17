Fünf Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Bebra

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Rettungswagen in Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Der Notarzt, der zum Unfallzeitpunkt einen Patienten behandelte, wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Demnach kamen auch der 64 Jahre alte Patient, der Fahrer und der Beifahrer des Rettungswagens sowie die Autofahrerin mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, als der Rettungswagen auf dem Weg in eine Klinik war und an einer Ampelkreuzung mit dem Auto zusammenstieß. Ob Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet waren, muss noch ermittelt werden.