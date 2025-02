Kleinbus prallt gegen Baum - Fahrer stirbt

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus im Landkreis Sigmaringen ist ein Mann gestorben. Fünf Jugendliche wurden verletzt. Der 50-Jährige war zuvor mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 wurden demnach leicht verletzt. Zwei weitere Jugendliche blieben unverletzt. Warum der Kleinbus von der Straße abkam, war zunächst unklar.

Der 50-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle bei Gammertingen seinen Verletzungen. Die Jugendlichen befreiten sich selbst aus dem Auto. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Beteiligten und deren Angehörigen. Warum die Gruppe in der Nacht zu Sonntag mit dem Kleinbus unterwegs war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.