Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsunfall: Mann fährt auf Lastwagen auf und stirbt

Verkehrsunfall

Mann fährt auf Lastwagen auf und stirbt

An einem Stauende auf der Autobahn in Osthessen kommt es zu einem tödlichen Unfall. Warum, ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein 52-Jähriger aus dem Raum Neuwied stirbt bei einem Auffahrunfall. (Symbolbild)
    Ein 52-Jähriger aus dem Raum Neuwied stirbt bei einem Auffahrunfall. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 7 bei Kalbach-Uttrichshausen auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben. Der 52-Jährige aus dem Raum Neuwied fuhr am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Stauende auf den stehenden Lkw auf. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei in Fulda mitteilte.

    Der 40 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden wegen der Bergungsarbeiten und der Arbeit des Gutachters mehr als zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden