Mutter und Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen im Vogelsbergkreis sind Mutter und Kind schwer verletzt worden. Die 38 Jahre alte Mutter sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium in Fulda mit. Ihr zwei Jahre altes Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden waren am Morgen in einem Auto unterwegs gewesen und an einer Kreuzung nahe Freiensteinau aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Lkw zusammengestoßen.

