Vier Verletzte nach Unfall auf der A67

Bei einem Unfall auf der Autobahn A67 haben vier Menschen leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei.

Eine Autofahrerin war mit drei Beifahrern in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A67 Richtung Süden unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug zwischen Lorsch und Viernheim ins Schleudern kam, wie die Polizei mitteilte. Das Auto krachte dabei in einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw. Der Fahrer des Lkw bremste daraufhin abrupt ab, sodass der Fahrer eines hinter ihm fahrenden Lastwagen auffuhr. Auch der Fahrer eines dritten Lkw konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit den zwei vorderen Lastwagen. Die vier Insassen des Autos wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Lkw-Fahrer blieben unverletzt, wie die Polizei berichtet.

Zwei Spuren waren während der Aufräumarbeiten in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt, die linke Spur war aber die ganze Zeit frei und es kam zu keinem Rückstau.