Verkehrsunfall: Zwei Männer bei Unfall auf A3 schwer verletzt

Verkehrsunfall

Zwei Männer bei Unfall auf A3 schwer verletzt

Eine Frau muss ihr Fahrzeug wegen eines Defekts abstellen. Auf der Autobahn ist das gefährlich. Prompt fährt ein anderes Auto auf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die beiden kamen ins Krankenhaus. (Archivbild)
    Die beiden kamen ins Krankenhaus. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer fuhren nach Polizeiangaben auf ein abgestelltes Auto auf der rechten Spur auf. Den Wagen hatte eine 25-Jährige wegen eines technischen Defekts zuvor abstellen müssen, hieß es.

    Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall am Samstagabend leicht, der 25-Jährige schwer. Beide kamen ins Krankenhaus.

