Zwei Männer bei Unfall auf A3 schwer verletzt

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer fuhren nach Polizeiangaben auf ein abgestelltes Auto auf der rechten Spur auf. Den Wagen hatte eine 25-Jährige wegen eines technischen Defekts zuvor abstellen müssen, hieß es.

Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall am Samstagabend leicht, der 25-Jährige schwer. Beide kamen ins Krankenhaus.