Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Verletzter bei Detonation: Explosion in Kiosk in Neu-Isenburg

Verletzter bei Detonation

Explosion in Kiosk in Neu-Isenburg

In einem Kiosk in Neu-Isenburg kommt es zu einer Detonation. Ein Mensch wird leicht verletzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach der Explosion in einem Kiosk sucht die Polizei Zeugen (Symbolbild)
    Nach der Explosion in einem Kiosk sucht die Polizei Zeugen (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    In einem Kiosk in Neu-Isenburg hat es eine Explosion gegeben. Bei der Detonation am Sonntagabend sei ein Mensch im Kiosk leicht verletzt worden, wie die Polizei Südosthessen mitteilte. Dieser musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

    Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden