Explosion in Kiosk in Neu-Isenburg

In einem Kiosk in Neu-Isenburg hat es eine Explosion gegeben. Bei der Detonation am Sonntagabend sei ein Mensch im Kiosk leicht verletzt worden, wie die Polizei Südosthessen mitteilte. Dieser musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden