Sie wollte offenbar von einer Kirmes nach Hause, dann ist sie verschwunden. Seit Sonntag wurde eine 25-Jährige aus Greven vermisst. jetzt fand die Polizei ihre Leiche – und ein Nachbar gestand die Tat.

Seit Sonntag wurde eine 25-Jährige aus Greven-Reckenfeld (Nordrhein-Westfalen) vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr auf der Emsbrücke in Greven zuletzt gesehen. Wie die Bild berichtet, soll sich sich auf dem Heimweg von einer Kirmes befunden haben. Seit Dienstagmorgen herrscht traurige Gewissheit. Die 25-Jährige wurde gegen 4 Uhr tot in einem Gebüsch in Saerbeck gefunden. Ihr 26-jähriger Nachbar steht im dringenden Verdacht, sie getötet zu haben.

Vermisste (25) aus Greven tot gefunden: Nachbar gesteht Mord

Im Rahmen der Ermittlungen befragte die Polizei nach eigenen Angaben die Nachbarschaft und den Freundeskreis der Vermissten. Der 26-Jährige verstrickte sich dabei in Widersprüche und geriet so in den Fokus der Ermittler. Im Rahmen einer anschließenden Vernehmung sagte er aus, seine 25-jährige Nachbarin getötet und in einem Gebüsch in Saerbeck versteckt zu haben.

Einsatzkräfte konnten die Leiche dort dann auch finden. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wird die Obduktion des Leichnams beantragen.

Tote 25-Jährige aus Greven: Mögliches Motiv des Nachbarn

Eine Mordkommission soll nun alle Tatumstände ermitteln. "Wir haben Erkenntnisse dazu, dass der 26-jährige Tatverdächtige und sein Opfer sich kannten. Die 25-jährige Frau soll Beziehungsabsichten des 26-Jährigen abgelehnt haben", so der Mordkommissionsleiter laut einer Mitteilung der Polizei.