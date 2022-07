Porta Westfalica

vor 47 Min.

Vermisst: Sind zwei junge Menschen in einem Baggersee ertrunken?

Die Polizei sucht nach zwei Vermissten in einem Baggersee in Porta Westfalica.

Eine junge Frau und ein junger Mann sind am Sonntag an einem Baggersee in Porta Westfalica verschwunden. Seitdem gelten die beiden als vermisst.

Von Svenja Moller