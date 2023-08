Jakobsweg: Vermisste deutsche Urlauberin wieder aufgetaucht

Mehr als eine Woche lang wurde eine deutsche Urlauberin vermisst, die auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs war. Gute Nachrichten: Sie wurde gefunden.

Eine 25-jährige Urlauberin aus Deutschland war bei einer Wanderung auf dem Jakobsweg in Spanien verschwunden. Wie die spanische Zeitung El Espagnol berichtete, wurde die junge Frau, die seit einiger Zeit in Portugal lebt, am 25. Juli das letzte Mal in der Gemeinde Grado gesehen. Am Donnerstag gibt es endlich Gewissheit über ihren Verbleib: Auf dem Instagram-Kanal "find_tami_spain", den Freunde zur Suche der Vermissten starteten, heißt es: "Wir können bestätigen, dass Tami gefunden wurde! Wir sind glücklich und erleichtert, dass sie in Sicherheit ist."

Vermisste 25-Jährige vom Jakobsweg ist wieder aufgetaucht

Warum die Urlauberin verschwunden war, ist nicht bekannt. In der Instagram-Story schreiben ihre Freunde: "Zum Schutz ihrer Privatsphäre bitten wir darum von weiteren Fragen abzusehen."

Mehrere Zeugen hätten die 25-Jährige wiedererkannt, als sie die Vermisstenmeldung in den sozialen Medien sahen. Die 25-Jährige sei allein in einem Park gewesen und hätte geweint. Mehrere Anwesende hätten versucht sie zu beruhigen, doch sie hätte kein Spanisch gesprochen. Einer benachrichtigte Mitarbeiter des Rathauses. Doch als sie in dem Park ankamen, war die Frau bereits verschwunden. Sie hatte jedoch ihren Rücksack zurückgelassen. Anrufe ihrer Familie beantwortet sie nicht. Offenbar wollte sie auf ihrem Weg von Oviedo nach Santiago de Compostela in einem Hostel in Grado übernachten, doch dort tauchte sie nie auf.

Vermisste auf Jakobsweg: Aufruf in sozialen Medien

Die spanische Polizei ermittelte und auch Bekannte beteiligten sich mit einem Aufruf in den sozialen Medien an der Suche nach der 25-Jährigen. Laut der spanischen Tageszeitung Marca wurde für Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort eine Belohnung in Höhe von 100.000 Euro ausgesetzt.