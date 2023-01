Vermisste tot gefunden – wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens?

Eine 24-Jährige aus Stockach im Landkreis Konstanz galt seit Freitag vermisst. Am Dienstagabend wurde ihre Leiche gefunden und ein Verdächtiger festgenommen.

Seit Freitagabend wurde eine 24-jährige Frau aus Stockach im Landkreis Konstanz vermisst. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Am Dienstagabend wurde ihre Leiche in ihrer Heimatstadt gefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Umfeld der 24-Jährigen erhärteten den Verdacht, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde noch am Dienstagabend ein 22-Jähriger wegen des dringenden Verdachts eines begangenen Tötungsdelikts vorläufig festgenommen. Am Mittwoch wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Das Motiv ist bislang unklar.