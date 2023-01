Vermisste tot gefunden – Verdächtiger macht Angaben zur Tat

Eine 24-jährige Vermisste aus Stockach im Landkreis Konstanz wurde am Dienstag tot gefunden. Schnell wurde ein Verdächtiger festgenommen. Er soll das Opfer gekannt haben.

Seit Freitagabend wurde eine 24-jährige Frau aus Stockach im Landkreis Konstanz vermisst. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Am Dienstagabend wurde ihre Leiche in ihrer Heimatstadt gefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Umfeld der 24-Jährigen erhärteten den Verdacht, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Eine Obduktion hat diesen Verdacht bestätigt.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde noch am Dienstagabend ein 22-Jähriger wegen des dringenden Verdachts eines begangenen Tötungsdelikts vorläufig festgenommen. Am Mittwoch wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dabei machte der 22-Jährige Angaben zum Hergang der Tat. Seit Mittwoch befindet er sich wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Vermisste aus Stockach tot gefunden: Verdächtiger und Opfer kannten sich

Der Tatverdächtige und das 24-jährige Opfer kannten sich. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil schließt deshalb eine Beziehungstat nicht aus. Eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe soll nun die Beziehungsverhältnisse, den Verlauf der Tat und das Motiv ermitteln.

Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Polizei um die Mutter von zwei Kindern. Diese seien sicher untergebracht und werden betreut. Das zuständige Jugendamt ist eingeschaltet.