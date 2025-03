Vermisste US-Soldaten: Versunkener Panzer soll geborgen werden – „Hoffen auf ein Wunder“

Nach einem Unglück in Litauen steht die Bergung eines 70 Tonnen schweren Panzerfahrzeugs der US-Armee kurz bevor. Vier US-Soldaten waren bei einer militärischen Übung nahe der weißrussischen Grenze mit ihrem M88 Hercules in metertiefem Schlamm versunken.

Nun haben Rettungskräfte polnischen Medienberichten zufolge das Fahrzeug lokalisiert und ein Abschleppseil angebracht. Die Bergung könnte schon in Kürze abgeschlossen werden – doch die Hoffnung, die Soldaten noch lebend zu finden, ist nach fast sechs Tagen beinahe erloschen.

Soldaten der US-Armee in Litauen seit Dienstag vermisst

Der Kontakt zu dem Panzerfahrzeug der US-Armee brach bereits am Dienstagnachmittag ab. Erst später wurde klar, dass es im sumpfigen Gelände eines Panzerübungsgeländes versunken war. Hunderte Einsatzkräfte, darunter polnische und litauische Bergungskräfte, arbeiten seitdem unter extremen Bedingungen an der Bergung.

Taucher mussten in völliger Dunkelheit mehrere Meter tief in den Schlamm vordringen, um das Fahrzeug zu erreichen. Erst nach fünf Stunden harter Arbeit gelang es ihnen, ein Abschleppseil anzubringen. Das Panzerfahrzeug befindet sich etwa vier Meter unter der Oberfläche.

Über die Ursache, warum der Panzer mit den vier US-Soldaten an Bord im Schlamm versank, herrscht noch Unklarheit. Die Rede ist mitunter von einem möglichen Defekt des Navigationssystems.

Mit dem Panzer versunken: Gottesdienst für verschollene US-Soldaten in Litauen

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte bereits Tage zuvor fälschlicherweise den Tod der vier US-Soldaten bestätigt. Doch offiziell gilt der tödliche Ausgang des Unglücks noch nicht als gesichert. Dennoch sind die Überlebenschancen mittlerweile verschwindend gering.

Icon Vergrößern Mit einem 70 Tonnen schweren Panzerfahrzeug (M88 Hercules) sind vier US-Soldaten vergangenen Dienstag in Litauen im Schlamm versunken. Foto: US Army Icon Schließen Schließen Mit einem 70 Tonnen schweren Panzerfahrzeug (M88 Hercules) sind vier US-Soldaten vergangenen Dienstag in Litauen im Schlamm versunken. Foto: US Army

In der Kathedrale der litauischen Hauptstadt Vilnius wurde am Sonntag eine Messe für die vermissten Soldaten der US-Armee und ihre Familien abgehalten. Das Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Wiesbaden äußert in einem Schreiben seine Dankbarkeit gegenüber den beteiligten Einsatzkräften der Nato-Verbündeten, die bei der Bergung helfen. Sie würden die verschollenen Soldaten „wie ihre eigenen“ behandeln, heißt es in einem offiziellen Schreiben.

Versunkene US-Soldaten in Litauen: „Hoffe immer noch auf ein Wunder“

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda hält trotz der schwierigen Lage an einem Funken Hoffnung fest. „Ich hoffe immer noch auf ein Wunder“, zitiert ihn die Bild und betonte, dass er daran glauben möchte, „auch wenn viele Skeptiker sagen, dass es unter diesen Umständen keine Hoffnung gibt.“