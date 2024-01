Vermisst: Dieser Karlsruher ist seit 26 Jahren verschwunden

Vor 26 Jahren verschwand der damals 25-jährige Daniel Melc in Karlsruhe. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Immer wieder schlagen Vermisstenmeldungen in den Medien auf: Erst kürzlich wurde ein zweijähriges Mädchen vermisst und wurde kurz darauf tot aufgefunden, eine weitere Vermisste tauchte nach zwei Jahren plötzlich wieder auf und andere sind wie vom Erdboden verschluckt.

Seit 26 Jahren wird auch der Karlsruher Daniel Melc vermisst. Die Polizei fahndet noch heute nach ihm. Was zur Vermisstenmeldung bekannt ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Vermisst: Karlsruher Daniel Melc seit 26 Jahren vermisst

Laut der Fahndung, die auf der Website der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht ist, wurde Melc am 17. August 1997 zum letzten Mal in der Nachbarschaft seiner elterlichen Wohnung in Karlsruhe gesehen. Der damals 25-Jährige hatte ein schwarzes Herrenfahrrad älteren Modells bei sich, das einen bunten Stoffbezug am Sattel hatte. "Seither fehlt jede Spur von Herrn Melc", heißt es in der Fahndung weiter.

Am Tag seines Verschwindens trug der heute 51-Jährige laut der Fahndung seine braunen Haare in einem schulterlangen Zopf. Zudem trug er eine Brille - zum damaligen Zeitpunkt ein Gestell von Armani. Fotos des Gesuchten können in der Fahndung angesehen werden.

Vermisst seit 26 Jahren: Zuletzt in Karlsruhe gesehen

Ebenso auffällig soll eine Narbe an der linken Halsseite sein. Er trug einen goldenen Ohrring am linken Ohr sowie einen "breiten Silberring mit Fantasiegravur und ein Lederarmand mit Keramikteil". Melc ist etwa 1,70 Meter groß.

Wer Daniel Melc gesehen hat oder Hinweise zu seinem Verbleib machen kann, erreicht das Polizeipräsidium Karlsruhe unter 0721/666-5555.

Übrigens: Immer wieder wendet sich die Polizei an die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Dort wurde die Öffentlichkeit schon zur Mithilfe beim Mordfall Maria Bögerl gebeten und auch der Mord in St. Leon Rot wurde bereits gezeigt.