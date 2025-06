Suche nach vermisstem Mann mit glücklichem Ausgang

Nach über vierstündiger Suche ist ein als vermisst gemeldeter Mann im Main-Kinzig-Kreis wohlbehalten aufgefunden worden. Der 82-Jährige aus Langenselbold sei unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Angehörige hatten den leicht dementen Mann am Freitagabend als vermisst gemeldet, nach ihm wurde mit mehreren Polizeistreifen sowie einem Polizeihubschrauber und einem Mantrailerhund gesucht. Spät in der Nacht wurde er an einer Tankstelle im rund neun Kilometer entfernten Bruchköbel gefunden und nach Hause gebracht.

