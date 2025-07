Eintracht-Frauen holen belgische Nationalspielerin

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die belgische Nationalspielerin Jarne Teulings verpflichtet. Die 23-Jährige unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2028, wie der Verein mitteilte.

«Eintracht Frankfurt ist ein großer Verein. Ich freue mich auf die Möglichkeit, mich hier in den nächsten Jahren in einer der besten Ligen Europas zeigen und international spielen zu können», sagte die Mittelfeldspielerin, die von Feyenoord Rotterdam an den Main wechselt. Cheftrainer Niko Arnautis nannte Teuling «sehr lauf- und spielstark und technisch bestens ausgebildet».