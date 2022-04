Verpuffung bei Evonik: Drei Verletzte in Rheinfelden

In Rheinfelden ist es zu einem Unfall auf dem Werksgelände von Evonik gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon wurden in Kliniken geflogen.

In einer Anlage auf dem Werksgelände von Evonik ist es zu einer Verpuffung gekommen. Das teilte der Spezialchemiekonzern am Dienstagvormittag mit. Über die Ursachen gab das Unternehmen nichts bekannt, sie sollen noch unklar sein. Auf dem Gelände in Rheinfelden soll es einen deutlich hörbaren Knall gegeben haben, wie Polizeisprecher Thomas Batzel verriet.

Drei Menschen nach Verpuffung bei Evonik in Rheinfelden verletzt

Er erklärte, dass drei Menschen bei der Verpuffung verletzt wurden. Dies sei durch umherfliegende Dachteile geschehen, welche die Folge des Unfalls gewesen sein sollen. Zwei der Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen.

Die werkseigenen Rettungskräfte sind laut Evonik auch im Einsatz gewesen. Gefahrenstoffe sollen bei der Verpuffung nicht ausgetreten sein.

