Schwurbler verbreiten Angst vor angeblichem Zwang zum Insektenessen

Aktuell sind in der EU vier Insektenarten als Lebensmittel zugelassen. Verschwörungstheoretiker sehen darin trotzdem eine Umerziehung zum Insektenessen.

Insekten werden nur in anderen Teilen der Erde gegessen, nicht in Europa? Von wegen: Seit Januar des Jahres 2023 sind in der Europäischen Union vier Insektenarten als Lebensmittel zugelassen, wie die Bundesregierung auf ihrer Website erklärt. Dafür gibt es viele Gründe. Insekten sind deutlich nachhaltiger zu halten als etwa Kühe oder Schweine, da sie kaum Treibhausgase produzieren, wie etwa die UN-Ernährungsorganisation FAO erklärt. Außerdem enthalten Insekten viele gute Nährstoffe, wie etwa Proteine und ungesättigte Fettsäuren.

Aber wie so oft, wenn es Veränderung gibt, gibt es viele Menschen, die dahinter eine Verschwörung wittern. Das Thema Insekten essen ist derzeit bei Verschwörungstheoretikern sehr beliebt. Ähnlich wie bei Corona ist oft die Rede von einer "gezielten Umerziehung" und vom Zwang, Insekten zu essen.

Übrigens: Einige Lebensmittel bestehen bereits seit Jahren zum Teil aus Insekten, etwa M&Ms oder saure Glühwürmchen von Trolli.

Verschwörungstheorie: Wir sollen alle nur noch Insekten essen

Die Tagesschau hat sich in einem Faktencheck mit der Verschwörungstheorie der Umerziehung zum Insekten Essen beschäftigt und dabei die Fehler der Schwurbler aufgedeckt. Besonders ins Auge gefasst haben die Verschwörungstheoretiker den Inhaltsstoff Chitin, welcher oft Bestandteil der Panzer von Insekten ist. Das Enzym Chitinase, das für den Abbau von Chitin verantwortlich ist, ist bei Personen, die beispielsweise die Erbkrankheit Morbus Gaucher haben, verstärkt im Körper. Die Theorie lautet, dass durch den Verzehr von Insekten, die Chitin enthalten, Krankheiten wie Morbus Gaucher ausgelöst werden.

Wie Faktenchecker der Nachrichtenagentur AFP belegt haben, ist das nicht der Fall. Zum einen werden Insekten in Lebensmitteln in der Regel nicht als Ganzes verwertet, ähnlich wie Rindfleisch nicht aus allen Bestandteilen einer Kuh besteht. Bei der Herstellung werden oft Teile der Insekten zum Verzehr verwendet, etwa die Fette und Eiweiße, während Chitin häufig bei der Herstellung von Düngermitteln weiterverwendet wird. Dazu kommt, dass, selbst wenn Menschen Chitin verzehren, bisher kein gesundheitlicher Schaden dadurch belegt werden konnte.

Schon gewusst? In veganen und vegetarischen Lebensmitteln dürfen keine Insekten verwertet werden.

Umerziehung zu Insektenessern: Was ist dran an der Verschwörungstheorie?

Eine weitere Behauptung, die von Verschwörungstheoretikern häufig aufgestellt wird, ist, dass eine geheime Elite daran arbeite, die Menschheit umzuerziehen, damit diese sich nur noch von Insekten ernähre. Auch diese Behauptung widerlegt die Tagesschau. Zum einen sei es nicht erlaubt, auf Lebensmitteln nicht klar zu kennzeichnen, dass Insekten enthalten sind, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit versichert. Eine geheime Umgewöhnung an Insekten als Essen sei also nicht möglich.

Außerdem sei es nicht das Ziel, die Ernährung der Weltbevölkerung zu ändern. Vielmehr gehe es darum, nachhaltige Alternativen salonfähig zu machen, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Diese Narrative seien typisch für Verschwörungstheorien, ähnlich wie bei Corona. Statt sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen, erkläre man sich Veränderung mit einer großen Verschwörung.

Übrigens: In Babynahrung sind Insekten nicht als Lebensmittel zugelassen.