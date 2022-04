"Verstehen Sie Spaß?" im April: Gäste, Moderator, Übertragung und alle Infos

Eine neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" lief in der ARD. Wir haben alle Infos rund um Gäste, Moderator, Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung der Show für Sie.

Zuletzt gab es "Verstehen Sie Spaß?" kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres im TV zu sehen. Im April kehrt die Show mit einer neuen Moderatorin zurück: Barbara Schöneberger wird die Sendung im April erstmals moderieren. Sie löst damit den langjährigen Moderator Guido Cantz ab, der nach dem 200. Jubiläum Abschied von "Verstehen Sie Spaß?" genommen hat. In der Show werden Menschen mit versteckter Kamera Streiche gespielt, die meist immer absurder werden, bis der Spaß schließlich aufgelöst wird. Das Format wird vier bis sieben Mal jährlich ausgestrahlt.

Sie wollen mehr zur neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" erfahren? Wann ist die Sendung mit Barbara Schöneberger im TV zu sehen? Welche Gäste sind im Studio dabei? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Artikel für Sie.

"Verstehen Sie Spaß?" 2022: Übertragung im TV und Stream

Die neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" war am 2. April 2022 um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Eine Folge der Show dauert in der Regel etwa drei Stunden. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie "Verstehen Sie Spaß?" auch online im Live-Stream der ARD verfolgen.

Video: dpa

Wiederholung von "Verstehen Sie Spaß?"

Sollten Sie am Samstag, den 2. April 2022, abends keine Zeit haben, dann können Sie die neueste Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" auch nach der Ausstrahlung online in der Mediathek der ARD abrufen. Ob es zusätzlich auch eine Wiederholung im Fernsehen geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir informieren Sie, sobald der Sender die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Gäste von "Verstehen Sie Spaß?": Diese Promis sind dabei

In jeder Folge von "Verstehen Sie Spaß" werden nicht nur unbekannte Mitbürgerinnen und Mitbürger veräppelt, sondern auch diverse Promis bekommen in der Show ihr Fett weg. Die prominenten Gäste werden jedoch nicht nur auf die Schippe genommen: Sie dürfen unter anderem auch bei dem ein oder anderen Streich mitwirken. Diese Promis sind sicher dabei:

TV-Legende Paola Felix

Social-Media-Stars Lisa und Lena

Sänger und Moderator Giovanni Zarrella

Moderatorin Jana Ina

Schauspieler Hans Sigl

Ex-Ski-Rennfahrerin Martina Ertl

Moderation von "Verstehen Sie Spaß?": Die neue Moderatorin Barbara Schöneberger

Über zehn Jahre moderierte Guido Cantz die Show mit der versteckten Kamera. Nach dem großen 200. Jubiläum von "Verstehen Sie Spaß?" im Dezember des vergangenen Jahres nahm der Moderator jedoch Abschied vom Streiche spielen. Er gibt das Szepter an Barbara Schöneberger weiter, die im April zum ersten Mal "Verstehen Sie Spaß?" moderieren wird.

Barbara Schöneberger wurde 1974 in München geboren und studierte Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Augsburg. Ihr Studium brach sie jedoch nach dem 10. Semester ab, um ihre Fernsehkarriere zu verfolgen. In ihrem ersten TV-Job war sie als Assistentin in der Sat.1-Spielshow "Bube, Dame, Hörig" zu sehen. Später übernahm sie gemeinsam mit Matthias Opdenhövel die Moderation des Sat.1-Morgenmagazins "Weck Up", das sonntags bei dem Privatsender zu sehen war. Mittlerweile ist sie eine der erfolgreichsten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen und hat unter anderem die Bambi-Verleihung, den deutschen Filmpreis und den deutschen Fernsehpreis moderiert, mit dem sie selbst mehrfach geehrt wurde. (AZ)