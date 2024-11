Jordan-Trikot bringt bei Auktion fast fünf Millionen Dollar

Ein Trikot von Ex-Basketballstar Michael Jordan (61) hat bei einer Auktion in New York fast fünf Millionen Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) eingebracht. Das Shirt mit der Nummer 23, das Jordan in der Meisterschaftssaison 1996/1997 mit den Chicago Bulls bei mindestens 17 Spielen getragen hatte, sei für 4,7 Millionen Dollar versteigert worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer es erwarb, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.

Michael Jordan gilt als eine der ganz großen Legenden der Basketballgeschichte. Trikots, Schuhe und andere Erinnerungsstücke aus seiner Karriere wurden schon mehrfach teuer versteigert.

Michael Jordan ist eine Basketball-Legende. (Archivbild) Foto: Thibault Camus/AP/dpa