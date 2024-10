Jordan-Trikot könnte bei Auktion Millionen US-Dollar bringen

Ein Trikot von Ex-Basketballstar Michael Jordan (61) könnte bei einer Auktion in New York Experten zufolge bis zu sechs Millionen US-Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) einbringen. Jordan trug das Trikot mit der Nummer 23 in der Meisterschaftssaison 1996/1997 mit den Chicago Bulls bei mindestens 17 Spielen, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.

Vom 23. Oktober bis zum 4. November können Interessierte im Internet mitsteigern. Michael Jordan gilt als eine der ganz großen Legenden der Basketballgeschichte. Trikots, Schuhe und andere Erinnerungsstücke aus seiner Karriere wurden schon mehrfach teuer versteigert.

