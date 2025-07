Mann soll mit Feuerlöscher auf Arbeiter eingeschlagen haben

Ein 20-Jähriger ist nach einer Schlägerei mit Bauarbeitern in Burladingen (Zollernalbkreis) wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei der Tat Ende Juni soll der Verdächtige mit einem Feuerlöscher auf einen der Arbeiter eingeschlagen haben, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hieß. Der Mann wurde am Morgen festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Der Gesundheitszustand seines Opfers blieb zunächst unklar.

Bei dem Vorfall Ende Juni war ein 21 Jahre alter Autofahrer an einer Baustelle von Arbeitern aufgefordert worden, langsamer zu fahren. Unmittelbar danach soll der Fahrer aber beschleunigt haben und auf die Bauarbeiter zugefahren sein, sodass das Fahrzeug über die Baugrube schanzte. Durch einen Sprung zur Seite konnten sich die zwei Arbeiter in Sicherheit retten. Mit im Auto saß auch der 20-Jährige.

Beide Verdächtige flüchteten nach dem Vorfall zu Fuß, kamen allerdings wieder und prügelten unter anderem mit einem Wagenheber auf die Arbeiter ein, wie es hieß. Ein 30-Jähriger wurde an den Händen verletzt. Nach einer erneuten Flucht kehrten die beiden Tatverdächtigen in Begleitung weiterer Menschen, die unter anderem wohl Schaufeln und Eisenstangen mit sich führten, zurück. Die dazukommenden Einsatzkräfte verhinderten eine weitere Auseinandersetzung. Der 21-Jährige saß bereits in Untersuchungshaft.