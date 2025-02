Nach Messerattacke: 26-Jähriger in Haft

Nach der Messerattacke in Heuchelheim (Kreis Gießen) ist der 26-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei berichtet, wird gegen ihn wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er stehe im dringenden Verdacht, am Freitag einen 25-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt zu haben. Kurz nach der Tat hatte die Polizei den 26-Jährigen festgenommen.

Messerattacke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untersuchungshaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis