Prozess wegen Messerattacke auf Studentin beginnt

Weil er in Darmstadt auf eine Frau mit einem Messer eingestochen haben soll, steht am Montag ein 27 Jahre alter Mann wegen versuchten Totschlags vor dem Darmstädter Landgericht.

Ende November 2024 soll er laut Staatsanwaltschaft in seinem Apartment in einem Studierendenwohnheim Cannabis konsumiert und Verfolgungsängste entwickelt haben. Zudem soll er auch bei der Frau geklingelt haben und in ihr Apartment eingedrungen sein.

Laut Anklage würgte er die Studentin, stach mit einem Messer auf sie ein und verletzte sie lebensgefährlich. Alarmierte Polizeikräfte sollen den Angeklagten von weiteren Taten abgehalten haben. Es sind fünf Verhandlungstage bis zum 18. September angesetzt.