Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Versuchter Totschlag: Prozess wegen Messerattacke auf Studentin beginnt

Versuchter Totschlag

Prozess wegen Messerattacke auf Studentin beginnt

Er soll eine Studentin gewürgt und mit einem Messer angegriffen haben. Jetzt muss sich ein 27-Jähriger verantworten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Prozess um eine lebensgefährlich verletzte Frau startet. (Archivbild)
    Der Prozess um eine lebensgefährlich verletzte Frau startet. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Weil er in Darmstadt auf eine Frau mit einem Messer eingestochen haben soll, steht am Montag ein 27 Jahre alter Mann wegen versuchten Totschlags vor dem Darmstädter Landgericht.

    Ende November 2024 soll er laut Staatsanwaltschaft in seinem Apartment in einem Studierendenwohnheim Cannabis konsumiert und Verfolgungsängste entwickelt haben. Zudem soll er auch bei der Frau geklingelt haben und in ihr Apartment eingedrungen sein.

    Laut Anklage würgte er die Studentin, stach mit einem Messer auf sie ein und verletzte sie lebensgefährlich. Alarmierte Polizeikräfte sollen den Angeklagten von weiteren Taten abgehalten haben. Es sind fünf Verhandlungstage bis zum 18. September angesetzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden