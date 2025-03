Versunkener Panzer geborgen – drei US-Soldaten tot

Nach einem Unglück in Litauen konnte die Bergung eines 70 Tonnen schweren Panzerfahrzeugs der US-Armee vermeldet werden. Vier US-Soldaten waren bei einer militärischen Übung nahe der weißrussischen Grenze mit ihrem M88 Hercules in metertiefem Schlamm versunken.

Das Militärfahrzeug konnte in der Nacht zu Montag mit Hilfe von Bergepanzern und anderem schwerem Gerät aus einem sumpfigen Gewässer auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade gehoben werden. Zuvor hatten Rettungskräfte den M88 lokalisiert und ein Abschleppseil angebracht. Nun hat das US-Militär den Tod von drei von vier vermissten US-Soldaten in Litauen bestätigt.

Litauens Verteidigungsministerin spricht von „schmerzlichem Verlust“

Das Schicksal des vierten Soldaten blieb zunächst weiter unklar. Die Suche auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade an der Nato-Ostflanke unweit der Grenze zu Belarus werde fortgesetzt, teilte die europäische Kommandozentrale der US-Armee in Wiesbaden mit. Die Tageszeitung Lietuvos rytas berichtet zudem, dass an der Unglücksstelle bereits Beerdigungsdienste eingetroffen seien, um die toten Soldaten zu transportieren. Die US-Armee und die litauischen Behörden haben zudem Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet.

Litauens Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene sprach von einem „schmerzlichen Verlust“ und einem „sehr traurigen Tag für ganz Litauen“. „Wir können Ihnen versichern, dass wir nicht ruhen werden, bis wir den letzten vermissten Soldaten gefunden haben“, schrieb sie auf der Plattform X. Auch Staatspräsident Gitanas Nauseda und Außenminister Kestutis Budrys bekundeten ihre Anteilnahme und sprachen den Angehörigen der Soldaten ihr Beileid aus.

M88 Hercules mit Soldaten der US-Armee in Litauen versunken

Der Kontakt zu dem Panzerfahrzeug der US-Armee brach bereits am Dienstagnachmittag ab. Erst später wurde klar, dass es im sumpfigen Gelände eines Panzerübungsgeländes versunken war. Hunderte Einsatzkräfte, darunter polnische und litauische Bergungskräfte, arbeiteten seitdem unter extremen Bedingungen an der Bergung.

Taucher mussten in völliger Dunkelheit mehrere Meter tief in den Schlamm vordringen, um das Fahrzeug zu erreichen. Erst nach fünf Stunden harter Arbeit gelang es ihnen, ein Abschleppseil anzubringen. Das Panzerfahrzeug befand sich den Angaben zufolge sich etwa vier Meter unter der Oberfläche.

Über die Ursache, warum der Panzer mit den vier US-Soldaten an Bord im Schlamm versank, herrscht noch Unklarheit. Die Rede ist mitunter von einem möglichen Defekt des Navigationssystems.

Mit dem Panzer versunken: Gottesdienst für verschollene US-Soldaten in Litauen

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte bereits Tage zuvor fälschlicherweise den Tod der vier US-Soldaten bestätigt. Doch offiziell gilt der tödliche Ausgang des Unglücks noch nicht als gesichert. Dennoch sind die Überlebenschancen mittlerweile verschwindend gering.

Mit einem 70 Tonnen schweren Panzerfahrzeug (M88 Hercules) sind vier US-Soldaten vergangenen Dienstag in Litauen im Schlamm versunken. Foto: US Army

In der Kathedrale der litauischen Hauptstadt Vilnius wurde am Sonntag eine Messe für die vermissten Soldaten der US-Armee und ihre Familien abgehalten. Das Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Wiesbaden äußert in einem Schreiben seine Dankbarkeit gegenüber den beteiligten Einsatzkräften der Nato-Verbündeten, die bei der Bergung helfen. Sie würden die verschollenen Soldaten „wie ihre eigenen“ behandeln, heißt es in einem offiziellen Schreiben. (mit dpa)