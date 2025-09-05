Icon Menü
Verunreinigung: Trinkwasser in Mittelhessen wieder sauber

Verunreinigung

Trinkwasser in Mittelhessen wieder sauber

Anfang der Woche sorgt verunreinigtes Trinkwasser für Aufregung. Wasser musste mehrere Tage abgekocht werden. Jetzt gibt es Entwarnung.
Von dpa
    •
    •
    •
    Das Trinkwasser kann wieder bedenkenlos getrunken werden. (Symbolbild)
    Das Trinkwasser kann wieder bedenkenlos getrunken werden. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa

    Nachdem das Trinkwasser in einigen Gemeinden in Mittelhessen verunreinigt war, gibt es nun Entwarnung. Das Wasser müsse nicht mehr abgekocht werden, teilten die zuständigen Ämter mit.

    Aktuelle Laboruntersuchungen hätten ergeben, dass keine mikrobiologischen Verunreinigungen mehr im Trinkwassernetz nachweisbar sind. Die Qualität des Trinkwassers in den betroffenen Orten Langgöns mit den Ortsteilen Niederkleen und Cleeberg sowie der Ortsteil Weiperfelden der Gemeinde Waldsolms, entspreche wieder den gesetzlichen Anforderungen. Eine Gefährdung für die Gesundheit besteht nicht mehr.

    Am Montag waren bei Proben Enterokokken im Trinkwasser nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich um Bakterien, die natürlicherweise im Darm von Menschen und Tieren vorkommen und die unter bestimmten Umständen gesundheitliche Probleme, wie etwa Harnwegsinfektionen, verursachen können. Die Behörden hatten daraufhin ein Abkochgebot veranlasst.

