Hessens Landesregierung stellt Bürokratieabbau-Paket vor

Das hessische Landeskabinett will an diesem Montag (13.00 Uhr) in Wiesbaden ein Paket zum Bürokratieabbau beschließen. Anschließend (14.00 Uhr) sollen die Pläne in der Staatskanzlei vorgestellt werden. Dazu wollen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU) sprechen.

Beim Bürokratieabbau geht es um eine schnellere, einfachere und bürgerfreundliche Verwaltung. Dazu kann etwa beitragen, Behördengänge online erledigen zu können und Dokumentationspflichten etwa für Unternehmen einzudampfen.